Mensenrechtenhof: Rusland schond mensenrechten met neerhalen MH17

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Rusland verantwoordelijk is voor het neerhalen van vlucht MH17 en daarmee mensenrechten heeft geschonden. Onder andere het recht op leven, vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is volgens het Hof geschonden.

Het is voor het eerst dat een internationale rechter oordeelt over de rol van Rusland bij het neerhalen van het passagiersvliegtuig in 2014, waarbij 298 mensen om het leven kwamen, onder wie 196 Nederlanders.