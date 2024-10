Turkije voert aanvallen uit op PKK-doelen in Syrië en Irak

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije heeft woensdag aanvallen uitgevoerd op doelen in Syrië en Irak. Het gaat volgens het Turkse ministerie van Defensie om 32 doelen gelinkt aan de Koerdische beweging PKK. Het land houdt die beweging verantwoordelijk voor de aanslag woensdag op een defensiebedrijf bij de Turkse hoofdstad Ankara.

"In overeenstemming met ons recht op zelfverdediging krachtens artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, werd op 23 oktober 2024 een luchtoperatie uitgevoerd tegen terroristische doelen in Noord-Irak en Syrië, en in totaal werden 32 doelen van terroristen met succes vernietigd," meldt het ministerie in een verklaring. Het voegt toe dat de luchtoperaties worden voortgezet.

Bij de aanslag woensdag in Turkije vielen zeker vijf doden en 22 gewonden. De aanval vond plaats bij een fabriek van Turkish Aerospace Industries (TUSAS) in de buurt van Ankara. Twee aanvallers, een man een vrouw die na de aanval werden gedood, openden het vuur. Er waren meerdere schotenwisselingen te horen.