Turkse minister optimistisch over gesprekken Rusland-Oekraïne

KYIV (ANP/AFP) - De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, is hoopvol gestemd over het verloop van de gesprekken tussen Rusland en Oekraïne over een bestand. Volgens hem heeft het begin van de onderhandelingen "een optimistische wending" gebracht.

"Beide partijen willen een staakt-het-vuren", zei Fidan in de trein naar Kyiv tegen Anadolu. "Niemand zegt dat die dat niet wil." De buitenlandminister spreekt vrijdag naar verwachting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Maandag was hij al op bezoek in Moskou voor overleg met de Russische president Vladimir Poetin.

Op 16 mei kwamen in Istanbul delegaties uit Rusland en Oekraïne voor het eerst in drie jaar bij elkaar voor directe onderhandelingen. Het Kremlin heeft voorgesteld om die gesprekken maandag voort te zetten, maar de Oekraïners hebben hun aanwezigheid nog niet bevestigd. De Oekraïense hoofdonderhandelaar zei dat hij eerst nog wacht op het document waarin Rusland uiteenzet hoe het bestand eruit zou moeten zien.