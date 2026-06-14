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Twaalf doden door vliegtuigongeluk in Amerikaanse staat Missouri

Samenleving
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 21:00
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BUTLER (SNP/RTR) - Door een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn twaalf mensen omgekomen. Volgens de staatspolitie gebeurde het ongeval nabij de Butler Memorial Airport.
"Op dit moment wijzen de berichten erop dat alle inzittenden (in totaal twaalf) zijn omgekomen", schreef de politie op X. Onder de slachtoffers bevinden zich elf parachutisten en een piloot, vertelde een woordvoerder van de lokale rampenbestrijdingsdienst aan de lokale tv-zender Fox4.
Butler ligt ongeveer 95 kilometer ten zuiden van Kansas City, eveneens in Missouri, waar de selectie van het Nederlands elftal zaterdag een laatste training afwerkte in voorbereiding op het duel zondag tegen Japan.
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