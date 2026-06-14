Israël claimt dood hoge Hezbollah-functionaris

JERUZALEM (ANP/AFP) - Het Israëlische leger zegt een hoge functionaris van Hezbollah te hebben gedood die ervan werd beschuldigd betrokken te zijn geweest bij de ontvoering en moord van vijf Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. Ali Mussa Daqduq werd vrijdag gedood bij een "precisieaanval" ten zuiden van de Litani-rivier in Libanon, aldus het leger.

"De afgelopen jaren leidde Daqduq een groot deel van de operationele planning van Hezbollah tegen IDF-soldaten langs de grens met Libanon", aldus het leger in een verklaring.

Daqduq werd in 2007 gevangengenomen door Amerikaanse troepen. Hij werd in december 2011 overgedragen aan Iraakse autoriteiten, die Daqduq in 2012 vrijlieten wegens gebrek aan bewijs. Hij was ervan beschuldigd een complot te hebben gesmeed om Amerikaanse soldaten in de Iraakse stad Karbala te doden.

Hezbollah heeft de dood van Daqduq niet bevestigd.