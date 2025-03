AMSTERDAM (ANP) - In een huis aan de Herculesstraat in Amsterdam-Zuid is vrijdagmiddag een overleden man gevonden. Twee mensen zijn aangehouden.

De man werd gevonden na een melding. De twee zijn vrijdagmiddag opgepakt omdat ze mogelijk betrokken zijn bij de dood van de man. Over de eventuele aanleiding en de rol van de betrokkenen kan de politie nog niets zeggen.