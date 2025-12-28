Twee derde van Nederlanders eens met landelijk vuurwerkverbod

DEN HAAG (ANP) - Twee derde van de Nederlanders is voor een landelijk vuurwerkverbod. Dat komt naar voren uit een enquête van Kieskompas en het ANP die meer dan 56.000 Nederlanders hebben ingevuld. Een op de tien Nederlanders heeft geen uitgesproken mening.

Het voorstel voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk kreeg in april een meerderheid in de Tweede Kamer. In juli gaf ook de Eerste Kamer groen licht. Het verbod zou moeten ingaan bij de jaarwisseling van 2026 op 2027, maar door de kabinetsval is onduidelijk of de komende jaarwisseling inderdaad de laatste met consumentenvuurwerk wordt.

De mening over een vuurwerkverbod hangt sterk samen met het stemgedrag van de ondervraagden. Mensen die bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen Partij voor de Dieren (PvdD), GroenLinks-PvdA en Volt stemden, zijn het vaakst voor een landelijk verbod. Kiezers van Forum voor Democratie (FvD) zijn met afstand het vaakst tegen. Zo'n driekwart van deze stemmers is geen voorstander. Ook meer dan de helft van de stemmers van PVV, JA21 en BBB is tegenstander of neutraal.

Kieskompas

In alle leeftijdsgroepen is een meerderheid voor het verbod. Onder jongeren is dit aandeel met iets meer dan 50 procent het laagst. Ruim driekwart van de 65-plussers is voorstander.

Het ANP vroeg aan Kieskompas om de volgende stelling aan een panel voor te leggen: 'Het is goed dat er een landelijk vuurwerkverbod komt'. De dataverzameling voor dit onderzoek vond plaats van 5 november tot en met 1 december 2025. Deze heeft geleid tot een gewogen steekproef van 56.141 respondenten. Kieskompas beschikt over een panel van Nederlanders van 18 jaar en ouder die regelmatig bevraagd worden over hun mening.