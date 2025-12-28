ECONOMIE
Lavrov: legitiem om Europese troepen in Oekraïne aan te vallen

Samenleving
door Redactie
zondag, 28 december 2025 om 7:41
bijgewerkt om zondag, 28 december 2025 om 7:58
anp281225033 1
Europese troepen in Oekraïne zouden een legitiem doelwit zijn om aan te vallen. Dat zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in een interview met het Russische persbureau TASS.
Lavrov beschuldigt Europese leiders er ook van gedreven te worden door "ambities" in hun steun aan Oekraïne en niets te geven om het Oekraïense volk of burgers in hun eigen landen.
In het interview zei de minister van Buitenlandse Zaken ook dat Rusland tegen de onafhankelijkheid van Taiwan is. Daarmee steunt hij China, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt, en keert hij zich tegen Japan, dat het juist voor Taiwan opneemt.
