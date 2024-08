Twee zware aardbevingen voor de kust van Japan

Voor de kust van Japan zijn twee zware aardbevingen geweest. Daarom werd een tsunamiwaarschuwing afgegeven voor de kustgebieden van de eilanden Kyushu en Shikoku. Er zouden golven tot 1 meter aan land kunnen komen.

De twee bevingen waren niet ver van elkaar in het zuidoosten van het land. De eerste beving had volgens de Amerikaanse dienst USGS een kracht van 6.9 op een diepte van 33 kilometer, ongeveer 29 kilometer uit de kust van Miyazaki. De tweede beving was ongeveer een minuut later op 20 kilometer uit de kust van Nichinan. Die had een kracht van 7.1 op een diepte van 25 kilometer.

Er zijn nog geen meldingen van grote schade. Japan wordt vaak getroffen door aardbevingen. Ook zwaardere bevingen als deze twee veroorzaken doorgaans weinig schade.