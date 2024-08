Zo laat je lelijke waterkringen uit je houten tafel of vloer verdwijnen

Heb jij een mooie houten tafel of houten vloer? Dan weet je vast wel hoe water je natuurproduct kan verpesten. Als je even niet oplet, bijten lelijke waterkringen zich vast in het hout. Zelfs als je er direct bij bent, kunnen er onooglijke plekken achterblijven. Maar gelukkig zijn er opties om de schade te herstellen, schrijft rtl nieuws. Met deze handige tips zijn die vlekken verleden tijd!

Azijn

Het bekende schoonmaakmiddel: azijn. Voor vrijwel alles te gebruiken en ja, zelfs voor ingedroogde waterkringen. Meng een deel azijn met twee delen water. Doop een (echte) kurk of een watje in het mengsel en wrijf de vlek grondig in. Even afnemen met een licht sopje, droogmaken en een beschermingsproduct eroverheen. Klaar is Kees!

Föhnen

Een föhn en een handdoek zijn je nieuwe beste vrienden. Leg de handdoek over de vlek en föhn met de warme stand erop los. Na een paar minuutjes haal je de handdoek weg en voilà! Deze truc werkt trouwens ook met een strijkijzer, mits je het zonder water en op de lage stand gebruikt.

Tandpasta

Witte tandpasta werkt uitstekend tegen hardnekkige vlekken. Smeer een beetje uit over de lelijke plek en masseer het in met een doekje. Laat het even intrekken en veeg het dan weg met een schoon doekje. Maak de tafel of vloer nog schoon met een licht sopje en wrijf droog. Simpel en effectief!

Spiritus en slaolie

Maak een mengseltje van één deel spiritus en twee delen slaolie. Blijf goed roeren, want deze twee willen niet echt mengen. Doop een echte kurk in het mengsel en wrijf met een cirkelbeweging over de vlek. Zodra er een schuimachtig goedje ontstaat, neem je het af met een schone doek. Droogmaken en klaar!

Vaseline

Deze truc vergt wat meer geduld van de poetser. Wrijf vaseline over de vlekken en laat het 12 uur intrekken. Na het wachten veeg je de vaseline weg met een schoonmaakdoekje. Als de vlek er nog is, probeer je het nog een keer. Je geduld wordt beloond!