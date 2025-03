NIEUWEGEIN (ANP) - De politie heeft een tweede dode gevonden in de bestelbus die in de nacht van vrijdag op zaterdag betrokken was bij een ongeluk op de A2 bij Nieuwegein, meldt een woordvoerder. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

Bij het ongeluk botsten een vrachtwagen en een bestelbus op elkaar. Beide voertuigen vlogen in brand. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond.