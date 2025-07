Tweede Kamer draait bezuiniging op Nationale Parken terug

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer draait een voorgenomen bezuiniging van bijna 24 miljoen euro op de nationale parken terug. Een wijzigingsvoorstel van Volt-Kamerlid Marieke Koekoek kon op een Kamermeerderheid rekenen.

Bij de onderhandelingen over de voorjaarsnota schrapte de toenmalige coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB de financiering van onder meer educatie rond natuurparken van 2026 tot en met 2030. De ondersteuning van individuele parken zou vanaf 2027 stoppen. Nederland kent 21 nationale parken. Die 24 miljoen euro is voor onder andere informatievoorziening, vrijwilligersbeleid, publiekscommunicatie via bezoekerscentra en het vergroenen van de overgang van stedelijk gebied naar natuur.

Natuurorganisaties waren kritisch op de budgetkorting. Verantwoordelijk staatssecretaris Jean Rummenie (BBB) wilde de bezuiniging in stand houden. Hij zei in een brief dat het geld dat de Kamer uitgeeft, bedoeld is voor andere zaken.