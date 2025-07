47.000 lopers en 82 nationaliteiten bij 107e Nijmeegse Vierdaagse

NIJMEGEN (ANP) - Bij de Nijmeegse Vierdaagse zijn dit jaar iets minder nationaliteiten aanwezig dan vorig jaar, toen er sprake was van een recordaantal van 86. Marsleider Henny Sackers zei tijdens een persconferentie dat mensen van 82 nationaliteiten meedoen aan het wandelevenement. Voor het eerst doet iemand mee uit Vanuatu, in de Stille Oceaan.

47.000 lopers hebben zich aangemeld voor de 107e editie van de Vierdaagse, die op dinsdag 15 juli van start gaat. Dat zijn net zoveel deelnemers als vorig jaar. Onder hen zijn dit jaar 40.512 burgers en 6488 militairen. De trend dat er steeds meer jonge mensen meedoen aan het evenement, blijft ook dit jaar in stand.

Zo daalt de gemiddelde leeftijd van Vierdaagsedeelnemers deze editie naar 47,2 jaar. In 2019 was dat nog 53 jaar, vorig jaar 47,9 jaar. Ruim 15.000 deelnemers lopen de Vierdaagse voor het eerst. In de jongste leeftijdscategorie, kinderen met geboortejaar 2012 en 2011, doen er 771 deelnemers mee: 367 meisjes en 404 jongens.