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Tweede lichaam gevonden in zaak vermiste 5-jarige in België

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 15:41
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ONHAYE (ANP/BELGA) - In de zoektocht naar een 5-jarige vermiste jongen en zijn vader in Onhaye, in de Belgische provincie Namen, is een tweede lichaam gevonden. Dat heeft het parket van Namen dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Volgens het parket gaat het hoogstwaarschijnlijk om de vader van de jongen.
Maandag werd langs de N97 in Onhaye ook al een lichaam gevonden. Hoewel de officiële identificatie nog moet plaatsvinden, zei justitie "sterke aanwijzingen" te hebben dat het om de 5-jarige Tyméo gaat. Het Laatste Nieuws meldt dat een autopsie hier dinsdagavond definitief uitsluitsel over moet geven.
Het is nog niet duidelijk hoe het kind is omgekomen. De Belgische jongen was sinds 27 juni samen met zijn vader vermist. De auto van de 29-jarige Bryan Brigou werd enkele dagen later aangetroffen op de parkeerplaats van een lokale voetbalclub, op zo'n 2 kilometer afstand van de vindplaats van het eerste lichaam. Ook het tweede lichaam werd langs de N97 gevonden.
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