ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Markuszower ziet kabinet niet bewegen na gesprek over begroting

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 15:13
anp250826113 1
DEN HAAG (ANP) - Gidi Markuszower heeft het kabinet niet zijn kant op zien bewegen nadat hij voor het eerst over de begroting heeft gesproken met minister-president Rob Jetten (D66) en zijn vicepremiers. Wel is volgens de fractieleider van zijn groep van zeven afsplitsers van de PVV afgesproken om in gesprek te blijven, zonder dat er een concrete vervolgafspraak is gemaakt. "Ze hebben nog 48 uur om tot inkeer te komen", zei hij verwijzend naar het moment waarop het kabinet de begroting naar de Raad van State hoopt te sturen.
De radicaal-rechtse politicus liep naar binnen met een duidelijk voor de camera's bedoelde "waardecheque" van 35 miljard euro op posterformaat. Dit bedrag zou het kabinet volgens hem jaarlijks kunnen besparen op geld dat "naar het buitenland of buitenlanders" gaat. Dat veel geld is gebonden aan internationale afspraken die moeilijk op te zeggen zijn en zeker als dat snel moet, vond hij geen bezwaar. De kabinetsdelegatie gaf volgens Markuszower aan "andere keuzes" te willen maken.
loading

POPULAIR NIEUWS

188056204_m

Een onzeker kind zegt vaak dit ene zinnetje

ANP-428617709

Dit land met spectaculaire natuurparken trekt nog maar weinig toeristen

image-optimizer

B&B vol liefde-kandidaat Fred Ros in 2004 geïnterviewd door Matthijs van Nieuwkerk: “Denk jij wel eens bij jezelf: wat ben ik een aansteller?”

erfenis-woningmarkt-header

300 miljard erfenis rolt de woningmarkt op — en niet iedereen wint

160659459_m

Deze simpele test van 30 seconden zegt verrassend veel over hoe oud je wordt

shutterstock_2733275357

Waarom steeds meer Nederlanders een stokoude auto kopen

Loading