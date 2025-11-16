ECONOMIE
Tweede NL-Alert voor brand in leeg pand Middelharnis

Samenleving
door anp
zondag, 16 november 2025 om 21:03
anp161125108 1
MIDDELHARNIS (ANP) - Voor de brand in een leegstaand pand in Middelharnis (Zuid-Holland) is zondagavond een tweede NL-Alert verstuurd. Het vuur kan door draaiende wind opnieuw oplaaien. Dat kan zorgen voor extra rookoverlast, meldt de veiligheidsregio.
In het bericht wordt gewaarschuwd voor de aanhoudende rookoverlast. Ook wordt het advies herhaald om uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.
In de oude zeilmakerij aan de Westhavendijk brak aan het einde van de middag brand uit. De hulpdiensten laten het vuur gecontroleerd uitbranden.
