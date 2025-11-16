ECONOMIE
Tennisser Sinner klopt Alcaraz en prolongeert titel ATP Finals

Sport
door anp
zondag, 16 november 2025 om 20:51
anp161125107 1
TURIJN (ANP) - Titelverdediger Jannik Sinner heeft voor eigen publiek in Turijn voor de tweede keer in zijn carrière de ATP Finals gewonnen. De 24-jarige Italiaan won het eindejaarstoernooi, waarin de beste tennissers van het seizoen het tegen elkaar opnemen, door in twee sets af te rekenen met de huidige nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz: 7-6 (4) 7-5.
Beide tennissers plaatsten zich ongeslagen voor de eindstrijd. In de eerste set, gewonnen via een tiebreak, ging het spel met sterke services van Sinner en een aantal fraaie punten van Alcaraz lang gelijk op. De Spanjaard begon sterk aan de tweede set en brak Sinner in de eerste game, maar verloor later twee keer zijn eigen servicebeurt en vervolgens de partij.
Het was voor Sinner, die met de overwinning zo'n 4,3 miljoen euro prijzengeld binnenhaalt, de zesde titel van het seizoen. Vorig jaar won Sinner het toernooi door af te rekenen met de Amerikaan Taylor Fritz, nadat hij het jaar daarvoor de finale had verloren van Novak Djokovic.
