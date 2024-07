Tweede zitting over drugsproductie in geëxplodeerde garagebox

ROTTERDAM (ANP) - In de rechtbank in Rotterdam begint dinsdag een tweede inleidende zitting in de zaak tegen de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de productie van drugs in een garagebox aan de Schammenkamp in Rotterdam. Mogelijk was het drugslab de oorzaak van de enorme explosie waarbij op maandagavond 29 januari drie mensen om het leven kwamen.

Verdachte Jamal O. werd enkele dagen na die fatale explosie aangehouden. De 35-jarige O. hielp na de ramp om het lichaam van een van de drie dodelijke slachtoffers uit het puin te halen. Naast de drie doden, onder wie een familielid van O., raakten ook twee mensen gewond.

O. wordt op dit moment niet verdacht van het veroorzaken van de explosie, omdat nog niet vaststaat hoe deze is ontstaan. Het Openbaar Ministerie laat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een rapport opstellen over de vermoedelijke oorzaak van de explosie.

O. ontkent iets te maken te hebben met de productie van drugs. Hij zegt de bedrijfsruimte te hebben gehuurd voor zijn klusbedrijf. Het OM verdenkt O. ervan dat hij cocaïne heeft vervaardigd, bewerkt en verkocht. Het OM baseert zich daarbij op de aangetroffen spullen na de explosie, waaronder mengers en jerrycans met aceton. Tussen de benen van een van de dodelijke slachtoffers is een jerrycan met aceton gevonden. Op de telefoon van een van de dodelijke slachtoffers is een foto gevonden met daarop witte dampende emmers en een weegschaal.