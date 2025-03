Twintig kinderen met mazelen op basisschool in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - Op een basisschool in Amsterdam Nieuw-West zijn inmiddels twintig kinderen besmet met mazelen. Dat zei wethouder Alexander Scholtes (Gezondheid) woensdagochtend in een gemeenteraadsvergadering. Het cluster op de school lijkt niet exponentieel te groeien, aldus Scholtes.

De bron- en contactonderzoeken zijn afgerond en alle besmettingen in Amsterdam zijn tot nu toe direct te herleiden naar de school of de gezinssituatie van een besmette persoon. Toch vindt de wethouder het nog "te vroeg om te zeggen dat het onder controle is, besmetting kan ook op andere plekken hebben plaatsgevonden".

Vier van de twintig kinderen zijn in het ziekenhuis opgenomen geweest. Geen van de besmette kinderen was gevaccineerd tegen mazelen.

Vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een flinke toename van het aantal mazelenbesmettingen. Naast de school in Amsterdam zijn er nog drie scholen met clusters.