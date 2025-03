‘Miljardendeal voor bitcoinbroers uit Stadskanaal'

De Amerikaanse cryptobeurs Coinbase is zeer gecharmeerd van Deribit, een handelsplatform gespecialiseerd in cryptoderivaten, en lijkt het bedrijf voor een miljardenbedrag in te gaan lijven. Deribit werd in 2016 opgericht door de broers John en Marius Jansen, die opgroeiden in het Oost-Groningse Stadskanaal.

Volgens persbureau Bloomberg wordt het bedrijf op dit moment gewaardeerd op een bedrag tussen de 4 en 5 miljard dollar. Als de deal doorgaat, zou het een van de grootste overnames in de cryptowereld zijn.

Groot geworden met cryptoderivaten

De broers begonnen hun bedrijf niet als een traditionele bitcoinbeurs, maar richtten zich op de handel in derivaten, zoals opties, futures, swaps en contracten for difference (CFD's). Bij deze financiële contracten vormen cryptovaluta de onderliggende waarde. Dit geeft beleggers de mogelijkheid om op allerlei manieren te speculeren op koersbewegingen.

Het zakenblad Quote beschreef de gebroeders jarenlang als ‘kroonprinsen’ binnen de Nederlandse cryptowereld. Ze bouwden hun beurs op vanuit Panama en verplaatsten hun hoofdkantoor vorig jaar naar de Verenigde Arabische Emiraten, na het verkrijgen van een cryptolicentie in Dubai.

Quote 500

Marius Jansen stopte in 2020 als operationeel directeur van Deribit en nam de leiding over bij moederbedrijf Sentillia, dat de software achter het handelsplatform ontwikkelt. Volgens Quote hebben de broers een gezamenlijk vermogen van ongeveer 600 miljoen euro. Na een mogelijke overname schieten ze ongetwijfeld omhoog op de Quote 500-lijst.

Ondanks hun internationale succes zijn de broers hun geboortestreek niet vergeten. Marius Jansen trok enkele jaren geleden de aandacht met een flinke donatie aan amateurclub SC Stadskanaal. “Veel meer dan een ton”, verklaarde bestuurslid René Becker destijds. Naar verluidt ging het zelfs om een bedrag met zes nullen.

SC Stadskanaal

Dankzij deze gift kon de club haar sportcomplex vernieuwen en investeren in de jeugdopleiding. De broers zelf blijven graag op de achtergrond en geven zelden interviews. Ze reageren niet op vragen van onder andere RTV Noord en het Financieele Dagblad.

Bron: RTV Noord