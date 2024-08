Tyfoon teistert oostkust van Japan

TOKIO (ANP/AFP) - Een zeer sterke tyfoon genaamd Ampil heeft vrijdag plaatselijke tijd de oostkust van Japan geteisterd. Honderden vluchten in de omgeving van Tokio moesten worden geannuleerd en treinen vielen uit.

De bevolking is via sociale media gewaarschuwd voor hoge golven, landverschuivingen en overstromingen. De Japanse weerdienst JMA meldde windsnelheden tot 195 kilometer per uur met windstoten tot 216 kilometer per uur.

Ruim 4000 mensen kwamen zonder stroom te zitten. Air Nippon en Japan Airlines hebben bij elkaar al zo'n zevenhonderd vluchten moeten schrappen, waardoor zo'n 130.000 mensen getroffen werden. Het is in Japan de week van het festival Obon, dat voor veel Japanners reden is om te reizen en familie op te zoeken.