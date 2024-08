Paetongtarn Shinawatra (37) nieuwe premier van Thailand

BANGKOK (ANP/RTR/AFP) - Paetongtarn Shinawatra wordt de nieuwe premier van Thailand. Ze kreeg de steun van een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Zij is de dochter van miljardair, oud-premier en de leider van de regeringspartij Pheu Thai Thaksin Shinawatra.

Paetongtarn Shinawatra volgt Srettha Thavisin op, die woensdag werd afgezet als premier na een uitspraak van het constitutioneel hof. De afzetting van Srettha wordt gezien als een stap in een reeks aanvaringen tussen militairen en koningsgezinden aan de ene kant en populistische partijen aan de andere. Tot die laatste groep behoort de partij van zowel het geslacht Shinawatra als Srettha, Pheu Thai.

Paetongtarn Shinawatra is met 37 jaar de jongste minister-president in de geschiedenis van het koninkrijk Thailand. Het is de tweede keer dat het land een vrouwelijke premier krijgt. De eerste vrouw was haar tante Yingluck Shinawatra.