Uitgeverij Lemniscaat: Jan Terlouw was inspiratiebron voor velen

ROTTERDAM (ANP) - "Een bevlogen, betrokken en altijd vriendelijke schrijver die velen heeft geïnspireerd." Zo omschrijft Jesse Goossens, uitgever kinder- en jeugdboeken van uitgeverij Lemniscaat, de overleden Jan Terlouw. "Hij is een van de auteurs die de jeugdliteratuur op de kaart heeft gezet."

Terlouws boeken Koning van Katoren en Oorlogswinter behoren tot de bestverkochte Nederlandse jeugdboeken. "Het zijn klassiekers. Ze hebben heel veel mensen geïnspireerd", zegt Goossens over de boeken die in 1971 en 1972 verschenen. "Met zijn toon wist Terlouw een groot publiek te raken. Zowel kinderen als volwassenen vonden het leuk om te lezen, en nog steeds. Hij gaf op een sprookjesachtige manier levenswijsheden mee."

Naast zijn aansprekende toon, waren de onderwerpen die Terlouw in zijn boeken aansneed volgens de uitgever tijdloos. "Zijn hele leven is hij bezig geweest om de wereld beter te maken, mooier, eerlijker, rechtvaardiger. Dat lees je al in Koning van Katoren."

De laatste jaren richtte de oud-politicus zich vooral op het tegengaan van klimaatverandering. "Hij wilde de wereld toekomstbestendig maken. Zijn boodschap was altijd dat we voor elkaar moeten zorgen en tolerant moeten zijn."