Schutter op Zweedse school had zelfmoord als motief

STOCKHOLM (ANP/RTR) - De verdachte van de schietpartij op een school in het Zweedse Örebro had zelfmoord als motief. De politie meldt dat na onderzoek naar de dodelijkste massaschietpartij in de geschiedenis van Zweden.

Een 35-jarige man doodde in februari tien mensen en daarna zichzelf op zijn voormalige school voor volwassenenonderwijs. De slachtoffers lijken willekeurig gekozen. De politie maakte kort na het bloedbad bekend dat er geen aanwijzingen waren voor ideologische motieven. "Het motief dat we zien is zijn wens om zelfmoord te plegen", verklaart de politie vrijdag.

De politie omschrijft de man als iemand die teruggetrokken leefde en kampte met persoonlijke tegenslagen. Hij had vergunningen voor vier vuurwapens. De Zweedse regering heeft naar aanleiding van de schietpartij besloten de wapenwetgeving in het land aan te scherpen.