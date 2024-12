UNCHR verwacht dat komend halfjaar een miljoen Syriërs terugkeren

GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR denkt dat het komende halfjaar ongeveer een miljoen Syrische vluchtelingen terugkeren naar hun land van herkomst, nu het regime van Bashar al-Assad is verdreven. Hoewel de organisatie vooralsnog vrij kleine aantallen terugkeerders ziet, wil ze voorbereid zijn op grotere groepen. Midden-Oosten-directeur Rema Jamous Imseis riep andere landen op om voorlopig geen Syriërs actief terug te sturen.

"In een paar dagen tijd is de kaart van Syrië er heel anders uit komen te zien. Vele frontlinies die al jaren bestonden, hebben plaatsgemaakt voor vrije doorgang - iets dat nog maar een paar weken geleden heel moeilijk voor te stellen was", zei de vertegenwoordiger in Syrië Gonzalo Vargas Llosa eerder dinsdag. Dat levert volgens hem kansen op voor mensen die terug willen en ook voor hulpverleningsorganisaties. Die organisaties hebben daar wel meer geld voor nodig, voegde UNHCR-chef Filippo Grandi daaraan toe.