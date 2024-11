UNICEF blij met provinciale steun voor voortbestaan spreidingswet

DEN HAAG (ANP) - UNICEF is blij dat de commissarissen van de Koning vrijdag nogmaals laten weten "onverkort achter de spreidingswet te staan". De wet moet asielzoekers in kleinere centra verspreiden over het land. De organisatie die zich inzet voor kinderen op de vlucht meent dat jongeren baat hebben bij die kleinschalige opvanglocaties, omdat ze dan meer gezien worden en betere begeleiding kunnen krijgen.

In de ochtend werd bekend hoeveel reguliere opvangplekken de twaalf provincies in hun gemeenten gaan realiseren voor asielzoekers. Dat moet gebeuren om per 1 juli 2025 te voldoen aan de opgave van de spreidingswet. De provincies halen gezamenlijk 83 procent van de gestelde opgave. Hoewel UNICEF "verheugd" is "dat zoveel gemeenten en provincies voortvarend aan de slag zijn gegaan met plannen voor de asielopvang", moedigt de organisatie hen ook aan "om door te gaan met het realiseren van plannen voor meer en betere asielopvang".