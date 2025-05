UNICEF en CARE: nieuw plan humanitaire hulp Gaza is niet genoeg

DEN HAAG (ANP) - Volgens UNICEF Nederland is het plan van de Israëlische regering om een "basishoeveelheid" hulp Gaza binnen te laten een eerste stap, maar niet genoeg. Volgens de kinderrechtenorganisatie van de VN hebben kinderen in Gaza massale hulp nodig. Niet alleen voedsel, maar bijvoorbeeld ook medische zorg, therapeutische voeding tegen acute ondervoeding, schoon water en medicijnen. Dat zegt UNICEF Nederland in een eerste reactie op de plannen van de Israëlische regering.

CARE Nederland stelt dat de situatie schrijnender is dan ooit. "Er is geen tijd te verliezen. Mensen leven al maanden zonder voldoende voedsel, water of medische zorg, terwijl kilometers aan vrachtwagens met hulpgoederen vaststaan aan de grens," aldus een woordvoerder van deze humanitaire organisatie. "Deze basishoeveelheid is bij lange na niet genoeg. Het is een pleister tegen het bloeden. Er moeten minstens 600 vrachtwagens per dag naar binnen en dat moet onmiddellijk."