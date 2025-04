UNICEF: laatste hulpvoorraden in Gaza bijna op  

DEN HAAG (ANP) - UNICEF waarschuwt dat de hulpvoorraden in de Gazastrook bijna op zijn. Doordat Israël geen nieuwe humanitaire hulp toelaat in het gebied zou de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties nauwelijks nog in staat zijn om Palestijnse kinderen de hulp te bieden die ze nodig hebben.

"Het is helaas heel simpel: we hebben veel te weinig hulpgoederen meer dus moeten we dagelijks beslissen: wie krijgt nog hulp en wie laten we achter", zegt Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland. "Deze situatie dwingt ons om ons te richten op de meest kwetsbaren van de kwetsbaren."

UNICEF zegt momenteel de laatste hygiënepakketten uit te delen die het nog ter beschikking heeft. Die zouden dringend nodig zijn om de verspreiding van ziektes enigszins te beperken. De hulporganisatie zou daarnaast nog een kleine voorraad babyvoeding en tentzeilen hebben, "maar ook het einde van deze voorraad is in zicht". UNICEF moet zich nu vooral richten op hulpverlening waarvoor geen hulpmiddelen nodig zijn, zoals psychologische hulp.