UNICEF: wereldwijd leven 417 miljoen kinderen in armoede

NEW YORK (ANP) - Meer dan een op de vijf kinderen in lage- en middeninkomenslanden, oftewel 417 miljoen kinderen, leeft ernstig onder de armoedegrens op gebieden die cruciaal zijn voor hun gezondheid, ontwikkeling en welzijn. Dat staat in een rapport dat VN-kinderorganisatie UNICEF naar aanleiding van Wereldkinderdag heeft gepubliceerd.

Het rapport is gebaseerd op gegevens uit meer dan 130 lage- en middeninkomenslanden. De armoede is gemeten in zes categorieën: onderwijs, gezondheid, huisvesting, voeding, sanitaire voorzieningen en water. De hoogste percentages "multidimensionale armoede" onder kinderen zijn vastgesteld in Sub-Sahara-Afrika en Zuid-Azië.

Sanitatie is de meest voorkomende ernstige vorm van armoede. Zo heeft 65 procent van de kinderen in lage-inkomenslanden geen toegang tot een toilet, 26 procent in lage-middeninkomenslanden en 11 procent in hoge-middeninkomenslanden. Een gebrek aan adequate sanitaire voorzieningen vergroot de kans op ziekte.

Conflicten, klimaat- en milieucrises, demografische verschuivingen, een oplopende staatsschuld en toenemende technologische verschillen verergeren de armoede, aldus UNICEF. Tegelijkertijd dreigen bezuinigingen op officiële ontwikkelingshulp de achterstand van kinderen in lage- en middeninkomenslanden te vergroten.