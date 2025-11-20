ECONOMIE
Maastricht grootste stijger op lijst van beste steden om te wonen

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 4:04
anp201125052 1
MAASTRICHT (ANP) - Het is aantrekkelijker geworden om in Maastricht te wonen. Dat meldt Atlas voor Gemeenten, een bedrijf dat jaarlijks een "woonaantrekkelijkheidsindex" opstelt voor de 50 grootste gemeenten.
Volgens de atlas, die donderdag is gepubliceerd, steeg Maastricht de afgelopen tien jaar het meest op de ranglijst. De Limburgse hoofdstad klom van de 40e naar de 34e plaats. Dit is volgens samensteller Atlas Research met name te danken aan een verbetering van de (ervaren) veiligheid en het voorzieningenniveau.
Amsterdam is volgens het onderzoek opnieuw de aantrekkelijkste stad om in te wonen. Het voorzieningenniveau van de hoofdstad is "onovertroffen" en de goede bereikbaarheid, de aanwezigheid van twee universiteiten en de historische binnenstad maken Amsterdam tot de aantrekkelijkste woonstad. Op de ranglijst wordt de hoofdstad gevolgd door Utrecht, Amstelveen en Leiden.
