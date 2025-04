Universiteiten VS veroordelen overheidsbemoeienis 

WASHINGTON (ANP/AFP) - Amerikaanse colleges en universiteiten veroordelen massaal de "ongekende overheidsbemoeienis en politieke inmenging" van de regering-Trump. Zij spreken in een open brief van een gevaar voor het hoger onderwijs in de Verenigde Staten.

De brief, gepubliceerd door belangenorganisatie AAC&U, is ondertekend door bestuurders van meer dan 170 onderwijsinstellingen, waaronder prestigieuze universiteiten zoals Harvard, Princeton en Brown. Zij roepen op tot een "constructieve samenwerking" die de scholen verbetert en het land dient.

De actie komt een dag nadat bekend werd dat Harvard een rechtszaak aanspant tegen de regering. De universiteit weigerde onlangs in te stemmen met een lijst met eisen, onder meer over het stoppen van het diversiteitsbeleid, waarop de regering besloot ruim 2 miljard dollar aan overheidssubsidies in te trekken.