Lareb signaleert bijwerkingen na vaccinatie tegen rotavirus

DEN BOSCH (ANP) - Zo'n 2 procent van de kinderen krijgt na vaccinatie tegen het rotavirus buikgriepachtige klachten, 4 procent krijgt koorts. Bijwerkingencentrum Lareb meldt dinsdag de mogelijke bijwerkingen na vaccinatie, die sinds begin 2024 in het Rijksvaccinatieprogramma is opgenomen. 14 procent van de ouders rapporteerde buikpijn bij hun kind na de vaccinatie.

Meestal gaan de klachten na een paar dagen weer over. In sommige gevallen kunnen kinderen ernstig ziek worden en uitdrogen, dit gebeurde vooral bij kinderen onder de twee jaar. Soms was ziekenhuisopname nodig, ziet Lareb.

Koorts wordt niet als mogelijke bijwerking vermeld in de bijsluiter van het vaccin. Ouders wordt aangeraden een arts in te schakelen als hun baby jonger dan drie maanden koorts heeft.

Het vaccin wordt met druppels via de mond toegediend. "Het is een levend verzwakt vaccin", legt Lareb uit. "Dit zorgt voor een reactie in het lichaam die lijkt op een heel milde vorm van de ziekte waartegen gevaccineerd wordt."