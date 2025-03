UvA: voorlopig geen uitwisseling met universiteit in Jeruzalem

AMSTERDAM (ANP) - De Universiteit van Amsterdam (UvA) wisselt voorlopig geen studenten meer uit met de Hebrew University in Israël. De samenwerking met de universiteit in Jeruzalem bestaat sinds de jaren tachtig en werd telkens stilzwijgend verlengd. De UvA besloot de samenwerking vorig jaar zomer te pauzeren in afwachting van het oordeel van een adviescommissie. Nu maakt de universiteit bekend dat de uitwisselingen voorlopig niet worden hervat.

De adviescommissie oordeelt dat de UvA door de studentenuitwisselingen met de Hebrew University het risico loopt betrokken te worden bij mensenrechtenschendingen. Ook stelt de commissie inperkingen van de academische vrijheid aan de Israëlische universiteit vast.