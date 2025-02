Vakblad: stoppen met roken door te gaan vapen niet effectief

DEN HAAG (ANP) - Rokers die willen stoppen met hun schadelijke gewoonte, schieten er volgens het Geneesmiddelenbulletin meestal weinig mee op om als tussenstap naar de e-sigaret te grijpen. "Het gebruik van nicotinebevattende vapes om te stoppen met roken vergroot met name de kans op het starten met langdurig vapen, terwijl de kans om te stoppen met roken nauwelijks wordt verhoogd", vat het onafhankelijke tijdschrift de resultaten uit wetenschappelijke studies samen.

Een op de drie rokers probeert er jaarlijks mee op te houden, maar slechts 6 procent houdt dat een halfjaar vol zonder hulp. "Voorlichting en begeleiding zijn eerste keus in de ondersteuning bij het stoppen met roken", concludeert het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu). Dat blijft voorlopig zo.

Vapes zonder nicotine blijken totaal niet effectief. Vapes met nicotine kunnen 14 procent van de rokers wel van de sigaret afhouden, maar niet beter dan medicatie. Twee nicotinevervangende medicijnen scoren ongeveer net zo hoog.

'Onvoldoende bewijs'

Het probleem met vapes is vooral dat mensen ze meestal langdurig blijven gebruiken. In een Britse studie bleek dat acht op de tien gestopte rokers die tijdelijk zouden gaan vapen, dat na een jaar nog steeds deden. Sommige deelnemers gingen sigaretten en vapes door elkaar gebruiken.

Het ontbreekt aan bewijs dat vapen minder schadelijk zou zijn dan 'gewoon' roken. "Vooral over de risico's op de lange termijn is nog onvoldoende kwantitatief bewijs beschikbaar. Er kan echter geen twijfel over bestaan dat vapes een aanzienlijk gezondheidsrisico vormen", concludeert het artikel.