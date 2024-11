Van der Plas: moslimgemeenschap te stil na aanvallen Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas vindt dat de islamitische gemeenschap te stil is na de aanvallen op Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam. Zij had gewild dat leiders van moslimorganisaties zich hadden uitgesproken tegen het geweld.

"Waar ik naar op zoek ben, zijn duidelijke uitspraken van imams, van moslimorganisaties, die onderkennen: dit geweld komt bij een deel van onze gemeenschap voor en we gaan het hard aanpakken." Van der Plas sluit zich hiermee aan bij PVV-leider Geert Wilders, die ook de gemeenschap oproept zich meer uit te spreken. Tegelijkertijd wilde hij pas met moslimleiders in gesprek "nadat we het tuig keihard hebben aangepakt".

DENK-leider Stephan van Baarle vindt dat Van der Plas met haar uitspraken de hele islamitische gemeenschap verantwoordelijk houdt voor de aanvallen. "Hiermee zet ze collectief moslims in het verdachtenbankje."

Dinsdag spraken verschillende islamitische organisaties in Amsterdam hun steun uit voor burgemeester Femke Halsema. De Stichting Al Houda, Moskee Alert, Raad van Marokkaanse Moskeeën, Dappere Dames en Moskee Taqwa noemden Amsterdam het toneel van "haat en zelfs genocidale uitingen, wat diepe wonden heeft achtergelaten". Volgens hen staat de verbinding in Nederland onder druk, en voeden Haagse politici het wantrouwen jegens moslims.