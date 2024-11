Verzoek Netanyahu voor uitstel getuigenis corruptiezaak afgewezen

JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu moet over drie weken getuigen in de corruptiezaak tegen hem. Zijn advocaten hadden om uitstel gevraagd, omdat de premier te druk zou zijn met de oorlogen tegen Hamas en Hezbollah, maar het hof in Jeruzalem heeft dat verzoek verworpen, schrijft nieuwssite The Times of Israel.

Volgens de rechter heeft Netanyahu meer dan genoeg tijd gehad om zich voor te bereiden. Hij weet al sinds juli dat zijn getuigenis op 2 december gepland staat. "Wij zijn er niet van overtuigd dat de omstandigheden zodanig zijn veranderd om het veranderen van de datum te rechtvaardigen", staat in een verklaring van de rechters.

Netanyahu staat terecht voor onder meer fraude, omkoping en vertrouwensbreuk. Hij werd in januari 2020 aangeklaagd, maar de zaak heeft meerdere keren vertraging opgelopen, onder meer door de oorlog. De premier heeft niet eerder getuigd in de zaak.