Bron Oekraïne: Russische legerfunctionaris gedood op de Krim

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne heeft een hoge Russische legerfunctionaris omgebracht op de Krim, zegt een Oekraïense veiligheidsbron tegen persbureau AFP. Rusland heeft bevestigd dat daar een dodelijke aanval heeft plaatsgevonden.

De Oekraïense bron omschrijft de gedode marineofficier Valeri Trankovski als "oorlogscrimineel" die verantwoordelijk was voor de lancering van kruisraketten op burgerdoelen in Oekraïne. De aanval vond woensdagochtend plaats in Sebastopol. De regionale gouverneur, die door Rusland is geïnstalleerd, zei dat in Sebastopol een militair was omgekomen door een explosief dat aan de onderkant van diens auto was bevestigd. De gouverneur sprak van een "terroristische aanval".

Russische topmilitairen en pro-Russische figuren zijn vaker het doelwit van Oekraïense aanvallen. Niet alleen op de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde, maar ook in Rusland zelf. Oekraïne gaf in oktober toe verantwoordelijk te zijn voor het doden van een functionaris van de door Rusland bezette kerncentrale in het Oekraïense Zaporizja.