Van Hijum geen tegenkandidaat als NSC-bestuur Boomsma kiest

DEN HAAG (ANP) - Als het partijbestuur van NSC Diederik Boomsma naar voren schuift als lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen, gaat Eddy van Hijum daar niet tegenin. "Ik ga mij in dat geval niet kandideren", heeft de huidige demissionair minister van Sociale Zaken gezegd.

Van Hijum wacht af wie het bestuur dinsdag kiest en wil vooralsnog geen verschillen noemen tussen hemzelf en Boomsma, laat staan kritiek uiten. "Ik zie vooral heel veel overeenkomsten in gedrevenheid en motivatie om datgene waar we mee begonnen zijn verder te brengen."

Boomsma staat bekend als conservatiever dan Van Hijum, met name als het gaat om migratie, het onderwerp waarover Boomsma het woord voert in de Tweede Kamer. Ook op dit vlak wil Van Hijum niet van verschillen spreken. "Als je onze asielparagraaf leest, is dat een stevig verhaal", zei hij. "Dat verdeelt ons niet."