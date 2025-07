Van Hijum: NSC en SGP hebben kans asielwet Eerste Kamer vergroot

DEN HAAG (ANP) - De door NSC en SGP afgedwongen toezegging van asielminister David van Weel aan NSC en SGP over de asielwet heeft de kans voor die wet in de Eerste Kamer vergroot. Dat zegt demissionair minister Eddy van Hijum (NSC, Sociale Zaken) voorafgaand aan de ministerraad.

Het PVV-amendement dat illegaal verblijf in Nederland en hulp aan die mensen strafbaar stelt, brengt volgens Van Hijum steun van partijen in de Eerste Kamer in gevaar. "Daar heeft ook de SGP een doorslaggevende stem."

NSC en SGP hebben een toezegging van minister Van Weel gekregen over de strafbaarstelling van hulp aan mensen zonder geldige verblijfspapieren. Dat deel gaat voorlopig niet in. De VVD-minister wacht eerst een advies van de Raad van State af. Zijn NSC- collega Van Hijum vindt het belangrijk dat er duidelijkheid komt. "Zo zwart-wit is het niet, wat het amendement daarover zegt." Hij vindt dat het "nooit zo mag zijn" dat een kop soep uitdelen of zorg verlenen aan iemand anders, strafbaar kan zijn.