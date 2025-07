FIOD onderzoekt groothandel om schending sancties tegen Rusland

UTRECHT (ANP) - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is begonnen met een strafrechtelijk onderzoek naar "een groothandel in onder meer scheepsbenodigdheden in de omgeving van Rotterdam". Het bedrijf zou goederen en diensten hebben geleverd die in strijd zijn met Europese sancties tegen Rusland. De dienst zegt niet om welk bedrijf het precies gaat.

De FIOD meldt dat vier mannen zijn aangehouden: twee bestuurders en twee leidinggevenden van het bedrijf. Ook heeft de dienst een bedrijfspand en vier woningen doorzocht, waarna beslag is gelegd op administratie en gegevensdragers. Daarnaast is ongeveer 65.000 euro aan contant geld in beslag genomen en is beslag gelegd op de woningen van de verdachten.

"Het vermoeden is dat de verdachten betrokken zijn bij verboden bevoorrading of ondersteuning van schepen die deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot", stelt de FIOD. Dat zijn schepen die Rusland gebruikt om internationale sancties te omzeilen.