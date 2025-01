ASML flink hoger op Damrak na sterke resultaten, AkzoNobel daalt

AMSTERDAM (ANP) - ASML behoorde woensdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. De chipmachinemaker behaalde in het vierde kwartaal en over heel 2024 een recordomzet. Ook kreeg het bedrijf in het laatste kwartaal van 2024 veel meer nieuwe orders binnen dan verwacht. Volgens topman Christophe Fouquet blijft AI de belangrijkste aanjager van de groei in de sector. Dat levert volgens hem zowel kansen als risico's op. Voor heel 2025 rekent ASML op een verdere omzetgroei. Het aandeel steeg ruim 10 procent. Branchegenoten Besi en ASMI wonnen 7 en 9 procent.

ASML stond in de afgelopen dagen flink onder druk en zag maandag alleen al 19 miljard euro aan beurswaarde verdampen. Ook Besi en ASMI moesten het ontgelden. Beleggers schrokken van de lancering van de goedkope chatbot van de Chinese start-up DeepSeek, die veel minder chips gebruikt dan vergelijkbare chatbots als ChatGPT.

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening 1,2 procent hoger op 909,56 punten. Door de koersverliezen van de chipbedrijven zakte de hoofdindex maandag nog ruim onder de 900 punten. Verfconcern AkzoNobel (min 2 procent) was de grootste daler in de AEX, na tegenvallende resultaten. De MidKap klom 0,3 procent tot 843,46 punten. De beurs in Frankfurt won 0,4 procent. Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.