Van Veldhoven later naar klimaattop om 'kabinetsperikelen'

DEN HAAG (ANP) - Klimaatminister Stientje van Veldhoven (D66) stelt haar reis naar de VN-klimaattop in Antalya voorlopig uit vanwege de "kabinetsperikelen". Dat meldt een woordvoerder van de bewindsvrouw.

Van Veldhoven zou maandag naar de Turkse stad gaan, maar dat is nu dus van de baan. "Hopelijk dinsdag wel", aldus de woordvoerder.

Premier Rob Jetten zegde de klimaattop begin deze week ook af, omdat hij zich wilde focussen op steun van de Tweede Kamer voor het belastingplan.