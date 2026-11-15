Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Veldhoven later naar klimaattop om 'kabinetsperikelen'

Samenleving
door anp
anp151126072 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Klimaatminister Stientje van Veldhoven (D66) stelt haar reis naar de VN-klimaattop in Antalya voorlopig uit vanwege de "kabinetsperikelen". Dat meldt een woordvoerder van de bewindsvrouw.
Van Veldhoven zou maandag naar de Turkse stad gaan, maar dat is nu dus van de baan. "Hopelijk dinsdag wel", aldus de woordvoerder.
Premier Rob Jetten zegde de klimaattop begin deze week ook af, omdat hij zich wilde focussen op steun van de Tweede Kamer voor het belastingplan.
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5378

Zoveel kinderbijslag krijgen een Vlaming, een Duitser en jij per maand

ANP-325285623

Elke ochtend beslagen autoruiten? Zo heb je binnen een paar minuten weer zicht

shutterstock_2780437311

Is roomboter gezonder dan margarine? Het verschil zit in het soort vet

Een afgedekt glazen bakje met gekookte witte rijst staat op een plank in de koelkast.

Kun je rijst van gisteren of eergisteren nog veilig opwarmen?

Een vrouw van middelbare leeftijd zit met haar rug tegen een muur in de woonkamer, haar knieën in een hoek van 90 graden.

Wall sit verlaagt je bloeddruk sterker dan hardlopen of krachttraining, blijkt uit 270 studies

generated-image (11)

Bijna 10.000 keer verzekeringsfraude ontdekt: zelfs de vlek op het tapijt is soms nep

Loading