Van Vroonhoven krijgt voorzittershamer NSC

DEN HAAG (ANP) - Nicolien van Vroonhoven heeft dinsdagochtend de voorzittershamer gekregen van de NSC-fractie, na het vertrek van partijleider Pieter Omtzigt. Hij kondigde op Goede Vrijdag aan de landelijke politiek te verlaten omdat hij vindt dat hij op het Binnenhof niet kan herstellen van zijn burn-out. "We hebben een paar bewogen dagen achter de rug", erkent Van Vroonhoven. "Het is ons niet in de koude kleren gaan zitten."

Van Vroonhoven wil met NSC "gewoon bewijzen dat we dit kunnen". Zij hoopt dat de Kamerleden, vaak persoonlijk door Omtzigt gekozen voor de kandidatenlijst, zich inmiddels ook echt NSC'er voelen. "We weten precies dat we een hele bijzondere en aparte partij zijn. En we hebben onze eigen stijl."

Het gaat niet goed met NSC in de peilingen. Daar heeft de partij gemiddeld nog twee tot vijf van de twintig zetels over. Afgelopen weekend sloot Van Vroonhoven niet uit dat NSC op termijn aansluit bij het CDA, de partij waarvan Omtzigt zich afsplitste.