Van Weel dankt agenten voor inzet bij 'verboden blokkade' XR

DEN HAAG (ANP) - Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) spreekt op X zijn dank uit aan de politiemensen die zaterdag aan het werk waren bij de blokkadeactie van Extinction Rebellion (XR) in Den Haag. "Dank aan alle agenten die hier helaas weer een hele zaterdag aan moesten besteden!", schrijft hij.

Van Weel laat doorschemeren dat hij niet blij is met de actie van XR. "Demonstreren mag, maar wel binnen de grenzen van de wet. Door de verboden blokkade op de A12 kwamen de aanrijtijden van ambulances in het gedrang."

Eerder liet voorzitter Nine Kooiman van de Nederlandse Politiebond al haar afkeuring blijken. "Heb je de waanzin van de jaarwisseling net achter de kiezen en dan dit. (..) Ik mis de loyaliteit naar alle hulpverleners en de creativiteit om op andere manieren je punt maken. Bizar", aldus Kooiman op X.

XR voerde zaterdag op verschillende plekken rond het Malieveld en de A12 in Den Haag actie uit protest tegen de zogeheten fossiele subsidies. Ze blokkeerden onder meer de oprit naar de A12, op de hoek van de Zuid-Hollandlaan en de Utrechtsebaan, en ook verderop in de tunnelbak was een blokkade. Uiteindelijk werden meer dan zevenhonderd activisten aangehouden voor het overtreden van de Wet openbare manifestaties. De politie hield twaalf demonstranten aan voor strafbare feiten als opruiing en mishandeling.