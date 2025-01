Jean-Marie Le Pen begraven

De Franse rechts-radicale politicus Jean-Marie Le Pen is begraven in zijn woonplaats La Trinité-sur-Mer. De oprichter van de partij Front National (tegenwoordig Rassemblement National) overleed dinsdag op 96-jarige leeftijd.

De besloten uitvaart was streng beveiligd. Ongeveer honderd politieagenten waren op de been om de ceremonie te beveiligen en in de omgeving gold een demonstratieverbod. Rond de begraafplaats waren barrières geplaatst. De autoriteiten vreesden voor onrust nadat de dood van Le Pen afgelopen dinsdag in sommige Franse steden uitbundig werd gevierd. Le Pen was een controversiële politicus die vaak racistische en antisemitische uitspraken deed.

De begrafenis werd bijgewoond door ongeveer tweehonderd personen. Ook zijn dochter Marine Le Pen was aanwezig. Zij nam de partij van haar vader over, maar brak met hem en liet hem uit de partij zetten. Later verzoenden ze zich weer met elkaar. De huidige partijleider Jordan Bardella werd niet gezien bij de kerk.

Jean-Marie Le Pen is bijgezet in zijn familiegraf.