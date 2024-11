Van Weel: hulp Israël bij onderzoek naar rellen logisch en welkom

DEN HAAG (ANP) - Nederland zal dankbaar gebruikmaken van eventuele informatie die Israël heeft over het geweld in Amsterdam vorige week rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. "We hebben natuurlijk gewoon een rechtshulpverdrag met Israël", aldus minister David van Weel (Justitie en Veiligheid).

De bewindsman wees erop dat veel Israëlische supporters die bij de rellen betrokken waren, afgelopen weekeinde "halsoverkop" terug zijn gevlogen. "Die kunnen nog wel nuttige informatie hebben. Dus daar kan de Israëlische justitie ons bij helpen." Hij vindt het logisch dat Israël dit aanbiedt, en logisch dat Nederland die hulp aanpakt.

De politie en het Openbaar Ministerie kijken nog naar berichten dat ook de fans van Maccabi zich in Amsterdam hebben misdragen, zei van Weel. "Alle strafbare feiten moeten worden onderzocht". Hij voegde eraan toe dat "nog maar moet blijken" of die ook aan Israëlische zijde zijn gepleegd.

Bovendien, benadrukte Van Weel, zou dat "geen enkele rechtvaardiging" zijn voor het "willekeurig aanvallen van Israëlische burgers en Joden". Daar ligt wat hem betreft dan ook de nadruk op. "Die mensen gaan we pakken."