Van Weel schort lijst van veilige landen op na arrest EU-hof

DEN HAAG (ANP) - De lijst van veilige landen van herkomst voor asielzoekers wordt opgeschort, schrijft demissionair minister David van Weel (Asiel en Migratie, VVD) dinsdag aan de Tweede Kamer. Het betekent dat asielzoekers uit deze landen, die bijna nooit in aanmerking komen voor bescherming, geen versnelde asielprocedure meer kunnen doorlopen.

Het besluit van Van Weel is het gevolg van een arrest van het EU-Hof van Justitie. Daardoor "zou de aanmerking als veilig land van herkomst voor het gros van de landen op de lijst niet meer houdbaar zijn", aldus de bewindsman. Op de lijst staan zeventien landen in Europa, maar ook Marokko, Tunesië, de VS en Mongolië.

De IND zal aanvragen uit deze veilige landen voorrang blijven geven, aldus de minister.

De opschorting blijft van kracht tot de door de Europese Commissie voorgestelde lijst van veilige landen van herkomst in werking treedt. Dat moet op 12 juni volgend jaar gebeuren.