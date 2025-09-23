ECONOMIE
Topman Zuid-Koreaanse batterijmaker jaren in cel om fatale brand

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 september 2025 om 12:48
anp230925117 1
SEOUL (ANP/RTR) - De topman van de Zuid-Koreaanse batterijmaker Aricell is dinsdag veroordeeld tot vijftien jaar cel na een brand in juni 2024 in een lithiumbatterijfabriek. Daarbij kwamen 23 medewerkers om het leven. De rechters stelden dat topman Park Soon-kwan het naliet de nodige veiligheidsvoorzieningen te nemen. Ook kan de brand niet als "een onvoorspelbaar ongeluk" worden gezien.
De zoon van Park, ook een topfunctionaris binnen het bedrijf, kreeg eveneens vijftien jaar opgelegd. Nooit eerder werden in Zuid-Korea zulke zware straffen opgelegd in een zaak rond arbeidsveiligheid.
Volgens onderzoekers werkte het bedrijf zonder de vereiste veiligheidsprotocollen of trainingen voor het personeel. Een groot deel van de werknemers was in tijdelijke dienst en kwam uit onder andere China en Laos. Daarnaast werden signalen van gevaarlijke productiefouten genegeerd om productiedoelen te halen.
