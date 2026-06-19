Van Weel wil steunen terroristische organisatie strafbaar maken

DEN HAAG (ANP) - Het openlijk steunen van een terroristische organisatie moet strafbaar worden, als het aan justitieminister David van Weel ligt. Het "loven en prijzen" van terroristische daden, bijvoorbeeld door beelden daarvan op het internet te delen, kan dan dus bestraft worden. Onder het voorstel valt ook het publiekelijk steunen van terroristen met symbolen. "Denk daarbij aan het zwaaien van een vlag van een verboden terroristische organisatie", legt Van Weel uit.

Het veelbesproken voorstel staat vaak bekend als het 'verbod op verheerlijken van terrorisme'. Meerdere kabinetten hebben geprobeerd om dit te regelen. Het voorstel zou te veel beperkingen op de vrijheid van meningsuiting betekenen. Met dit voorstel is dat niet het geval, meent de VVD-minister.

De Raad van State adviseerde recent de minister om het plan op een aantal punten aan te passen. Dat heeft Van Weel nu gedaan. Hij hoopt dat de wet nog "voor het einde van het jaar" van kracht kan worden.