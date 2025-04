Van Weel ziet impact van arrestatie derde advocaat van Taghi

DEN HAAG (ANP) - Justitieminister David van Weel (VVD) heeft de Tweede Kamer in een korte brief op de hoogte gesteld van de arrestatie van de advocaat van Ridouan Taghi. De bewindsman deelt geen nieuwe feiten, maar laat met zijn brief wel merken dat hij de zaak erg belangrijk vindt.

De arrestatie heeft volgens Van Weel een grote maatschappelijke impact. "Advocaten zijn essentieel in onze democratische rechtsstaat", motiveert de minister de aanleiding voor zijn brief.

De bewindsman geeft een korte samenvatting van de informatie die het OM eerder ook al bekendmaakte. "In het belang van het strafrechtelijk onderzoek doe ik op dit moment geen verdere mededelingen", sluit hij af.

De gearresteerde advocaat is Vito Shukrula volgens De Telegraaf en het AD. Hij is de derde advocaat van Taghi die wordt opgepakt.